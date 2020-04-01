ANTALYA Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseri - Son Dakika

ANTALYA Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseri

Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseriANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için Mehter Takımı moral konseri verdi.

Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseri ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için Mehter Takımı moral konseri verdi. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için konser verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak mahalle mahalle gezerek moral konserleri veren Korkuteli Belediyesi mehter takımı, Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için marşlar seslendirdi. Sağlık çalışanları mehterana ıslık ve alkışlarla eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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