ANTALYA Sağlık çalışanlarına polisten alkışlı destek - Son Dakika
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ANTALYA Sağlık çalışanlarına polisten alkışlı destek

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına polisten alkışlı destekANTALYA'da koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti.

Sağlık çalışanlarına polisten alkışlı destek

ANTALYA'da koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. Hastane önüne gelen polis ekipleri de alkışlarıyla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisiyle başlayan ve Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. 3 gündür saat 21.00'de vatandaşlar balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek oldu. Etkinliğin 4'üncü gününde ise Antalya'da trafik polis ekipleri sağlık çalışanlarına destek verdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen ekipler, saat 21.00'de sirenlerini açarak, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinliğe, tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Bu sırada hastane çevresinde bulunan binalarda yaşayanlar da balkonlarına çıkarak alkışlamaya başladı. Polis ekipleri motosikletlerinin megafonlarından ise "Bizler sizler için sokaktayız. Evde kal Türkiye, evde kal Antalya" anonsu yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir ambulansın sireni çalınarak etkinliğe destek verildi.

ANTALYA Sağlık çalışanlarına polisten alkışlı destek

Antalya, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:08 Kaynak: DHA

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