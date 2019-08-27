Son Dakika Haberleri: Antalya Sağlık Müdürlüğünden "18 yaş altı doğum" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Antalya Sağlık Müdürlüğünden "18 yaş altı doğum" açıklaması

13 dakika önce

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "18 yaş altı doğumlar" ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi.

Antalya Sağlık Müdürlüğünden

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "18 yaş altı doğumlar" ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk gebeliklerinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Buna rağmen yüzde 80'i yabancı uyruklu olmak üzere çocuk gebeliklerinin gerçekleşebildiğini aktaran Hülür, hastanelerde doğum yapan kişinin 18 yaş altında bir çocuk olduğu tespit edildiğinde hastane yetkililerinin olayı savcılığa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve kendilerine bildirdiğini dile getirdi.

Kepez Devlet Hastanesi'ndeki çocuk gebeliklerine ilişkin de yasal bildirimlerin yapıldığını vurgulayan Hülür, "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." diye konuştu.

Çocuk gebeliklerine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Hülür, bu tür doğumların tekrarlanmaması için yasal süreç devam ederken, aileye yönelik de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü olarak olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını, il genelinde de bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediklerini söyledi.

Devlet Hastanesi, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde utanç tablosu! Tam 274 çocuk doğum yaptı
Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Sağlık Müdürlüğünden "18 yaş altı doğum" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]