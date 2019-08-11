Son Dakika Haberleri: ANTALYA SAHİLDE KAÇAK BOĞA PANİĞİ
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ANTALYA SAHİLDE KAÇAK BOĞA PANİĞİ

14 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahildeki kalabalığın arasına girdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahildeki kalabalığın arasına girdi. Büyük korkuya neden olan boğa, yaklaşık yarım saat süren çabaların sonunda yakalanabildi.
Gemlik ilçesinin sahil beldesi Küçük Kumla'da dün gece yaşanan olayda, hayvan pazarından satın alınan kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Sokak aralarına girerek gözden kaybolan boğa, sahile koştu. Sıcak havada serinlemek isteyenlerin doldurduğu sahilde boğayı görenler korkuyla sağa sola kaçtı. Bir apartmanın bahçesinde sıkıştırılan boğa, vatandaşların da yardımıyla yakalandı. Boğanın sahilde koştuğu ve vatandaşların kovaladığı anlar, cep telefonu kameralarılarıyla kaydedidi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:02 Kaynak: DHA
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