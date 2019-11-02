Son Dakika Haberleri: Antalya sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Antalya sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu

Antalya sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu

7 saat önce

Sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulunduAntalya'da, Lara sahilinde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu.

Sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu

Antalya'da, Lara sahilinde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu olabileceği tahmin ediliyor.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara sahilinde saat 09.00 sıralarında temizlik yapan görevli, kameriyede asılı cesedi fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolden sonra cesedi asılı bulunduğu yerden indirdi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kameriyede alkol şişesinin olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan 60-65 yaşlarındaki ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, el ve vücudunun çeşitli yerlerindeki dövmelerden, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan polis ve sağlık ekipleri inceleme yaparken, sahildeki vatandaşlar ve turistlerin kimisi balık tuttu, kimisi de kitap okuyup yürüyüş yaptı.

Antalya sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:49 Kaynak: DHA
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