ANTALYA Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek-ARŞİV - Son Dakika

ANTALYA Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek-ARŞİV

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızı denize girerken 'ölmek istemiyorum' diyerek ağlayan Dilek Muratoğlu'nun (31) yapılan kontrolde karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızı denize girerken 'ölmek istemiyorum' diyerek ağlayan Dilek Muratoğlu'nun (31) yapılan kontrolde karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Müdahale için sahile gelen sağlık personeli kadının elini bir an olsun bırakmadı.

Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu 5 yaşındaki kızı ile Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, 'ölmek istemiyorum' diye bağırdı. Çevresinde denize girenlerin 'sıkıntın nedir' sorusuna koronavirüs olduğunu ve ölmek istemediğini belirtti. Sahilde güneşlenenler kadının zaman zaman yere tükürmesinden de rahatsızlık hissedip yakınından uzaklaştı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis çağrıldı, cankurtarana bilgi verdi.

KIZINA SARILARAK AĞLADI

Cankurtaranlar iple kadın ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde güvenli alan oluşturdu. Olay yerine gelen polisin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde kadının evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi. Kızı yanında zaman zaman ağlayan kadın gözyaşı dökerek, kızına sarıldı. Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" diye ağladı. Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti. Sahildeki çoğu kişi de telefonuyla kadını görüntülemeye çalıştı.

SAĞLIK PERSONELİ ELİNİ TUTARAK TESELLİ ETTİ

Sağlık ekiplerinin sahile gelmesi beklenirken sahilde görevli belediye personeli kadının yakın çaresini dezenfekte etti. Koruyucu elbise, eldiven ve maskesini takıp sahilde kadınla görüşen sağlık personeli gözyaşı döken Mutatoğlu'nu teselli etti. Kadının 'ölmek istemiyorum' sözü üzerine sağlık personeli Muratoğlu'ndan elini tutmasını istedi. Sağlık personeli gözü yaşlı kadının elini tutarak ona destek verdi. Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, anne ve kızı teselli ederek ambulansa götürdü. Muratoğlu, ambulansa giderken sağlık çalışanlarının insanları iyileştirmesini istedi.

Sağlık personelinin elini bir an olsun bırakmayan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. İnsanlar ölmesin. Güzel günler istiyorum. İnsanları kurtarın ne olur" diye seslendi.

Kadının yanında sahile getirdiği iki valiz ise dezenfekte edildikten sonra polis tarafından kaldırıldı. Dilek Muratoğlu ambulansa bindirilerek kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sahile gelenlerden Volkan Yıldız, 'Denizde yüzerken çocuğunu denize soktu. Hiçbir şekilde engellemedi ve rahatsızlık duymadı. 'Ölmek istemiyorum' diye bağırmaya başladı ve ağladı. Sonra gülmeye başladı. Tutarsız hareketleri vardı. Bunun dışında hiçbir tepkisi olmadı. Bir gülüyor, bir ağlıyordu. İhbarda bulunan 4 genç korkup sahilden ayrıldılar. Muhtemelen koronavirüs olduğunu söyledi onlara" dedi.

ANTALYA Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek-ARŞİV

Konyaaltı Sahili, Antalya, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek-ARŞİV - Son Dakika

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