ANTALYA Sahilde sosyal mesafe kalmadı - Son Dakika

ANTALYA Sahilde sosyal mesafe kalmadı

Sahilde sosyal mesafe kalmadıAntalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı fiziki mesafe ve maske kuralına uymadı.

Sahilde sosyal mesafe kalmadı

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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı fiziki mesafe ve maske kuralına uymadı. Duyarlı vatandaşlar sosyal mesafelerin ihlal edilmesine tepki gösterdi.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni normal hayatın başlamasının ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sahilde güneşlenip, Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı ise yüzde 70 ölçüldü.

Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde kalabalığın yoğun olduğu dikkati çekti. Sahilde güneşlenenlerin büyük kısmının fiziki mesafe ve maske kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Sahil bandında banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak yanyana oturanlar olduğu gibi güneşlenenlerin büyük kısmının da maskesinin olmadığı gözlendi. Yetişkinlerin maske takmadığı sahilde çocukların duyarlılığı ise dikkat çekti. Bazı çocuklar, şemsiye altında otururken bile maskelerini çıkarmadı.

Antalya'ya beş yıl önce yerleşen Senem Tuncer, kısıtlamaların kaldırılmasıyla insanların kurallara daha çok dikkat edeceğini düşündüğünü ama yanıldığını söyledi. Tuncer, "Plajlar ilk açıldığında sosyal mesafeli plajlar olacağını, herkesin buna dikkat etmesi için önlem alınacağını düşünmüştüm. Fakat sosyal mesafe diye bir şey yok. Buraya gelip oturuyorum, hemen yanıma havlu serip oturabiliyorlar. Ne kadar uyarı yapsak da bir şey diyemiyorsunuz. Dikkat edilmiyor" dedi.

Pandemiyle birlikte sahile gelişlerini azalttıklarını söyleyen İrem Çavuşoğlu plajda sosyal huzurun olmadığından yakındı. Mesafe ve hijyene dikkat edilmediğini gözlemlediğini belirten Çavuşoğlu, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Sahilde sosyal mesafe kalmadı - Son Dakika
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