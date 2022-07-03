Antalya sahilleri havadan görüntülendi - Son Dakika
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Antalya sahilleri havadan görüntülendi

03.07.2022 10:00
Antalya sahilleri havadan görüntülendi

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın doğusunda Konyaaltı'ndan Manavgat'a kadar uzanan sahiller helikopterden görüntülendi.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın doğusunda Konyaaltı'ndan Manavgat'a kadar uzanan sahiller helikopterden görüntülendi.

Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin yanı sıra su sporları yapanların da tercih ettiği, her yıl milyonlarca kişinin kullandığı plajlar manzarasıyla büyülüyor.

AA ekibinin helikopterden çektiği görüntülerde, Konyaaltı Plajı'ndaki falezlerden kentin doğusu Manavgat ilçesine kadar uzanan sahiller boyunca ünlü mimarlar tarafından tasarlanan oteller ve lüks villalar ile bölgenin doğal güzellikleri dikkati çekiyor.

Görüntülerde sahillerin yanı sıra Düden Şelalesi, tarihi Alaaddin Keykubat Köprüsü, lüks tekne ve yatlar ile tarım alanları da yer alıyor.

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Kaynak: AA

Konyaaltı, Manavgat, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya sahilleri havadan görüntülendi - Son Dakika

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