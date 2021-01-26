Antalya sahilleri kısıtlamalara rağmen yaz aylarını aratmadı - Son Dakika

Antalya sahilleri kısıtlamalara rağmen yaz aylarını aratmadı

26.01.2021 10:30
Antalya sahilleri kısıtlamalara rağmen yaz aylarını aratmadı, System.String[]

Turizm kenti Antalya'da korona virüs kısıtlamasından muaf turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 20 dereceyi bulan sıcaklıkta turistler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı.

Turizm kenti Antalya'da korona virüs kısıtlamasından muaf turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 20 dereceyi bulan sıcaklıkta turistler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı.

Polis sahil boyunca uygulama yaptı

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya'nın cadde ve sokakları boş kaldı. Havanın 20 deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Polis ekipleri de sahil boyunca hem yaya hem de taşıtlar üzerinde uygulama yaptı.

Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı

Ekipler dışarıda olan yerli yabancı tüm vatandaşların kimlik, pasaport ve izin belgesi kontrolünü yaptı. Sahil boyunda konaklayan turistler ise havlularını alıp kumsala indi. Turistlerden bazıları kış mevsiminde güneşlenirken, bazıları ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Şezlong üzerinde bikini ve şortlarıyla güneşlenen turistlerin yoğunluğu yaz gününü aratmadı.

"Güneşin tadını çıkarıyoruz"

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen Hülya Değirmenci, "Sahil baya bir kalabalık. Daha çok Rus turistler çoğunlukta. Biz de geldik güneşin tadını çıkarıyoruz. Burası Almanya'dan daha sıcak. Burayı çok seviyorum amacım ileride Antalya'da yaşamak. Korona virüs falan demesinler Antalya'ya gelsinler. Alınan önlemler çok iyi" dedi.

Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Antalya sahilleri kısıtlamalara rağmen yaz aylarını aratmadı - Son Dakika Magazin


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