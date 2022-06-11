Antalya sahilleri zifte teslim! Denize giren vücudunda siyah lekelerle çıkıyor

Dünyanın en çok turist alan şehirlerinden olan Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da mavi bayraklı denizler yaz sezonunun başında esrarengiz bir olayla karşılaştı. Denize giren vatandaşlar vücutlarında oluşan siyahlıkları görünce paniğe kapıldı.

BELEDİYE TEDBİRSİZ KALDI

Antalya açıklarından geçen gemiler, tankerle atık bırakıyor ya da petrol sızıntısı yaşanabiliyor. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu turist akınının yaşandığı bir il olması bir kenara, insan sağlığı açısından da önem arz eden bu gelişmelerin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli tedbir ve önlem almadığı, bu konuyla ilgili sahilleri temizlemek dışında bir çalışma yürütülmediği yönündeki iddialar tepki topladı.

TÜDAV'DAN ÇAĞRI

Türk Deniz Araştırma Vakfı da (TÜDAV), konuyla ilgili "Son günlerde Antalya kıyılarından petrol kirliliği ile ilgili vatandaşlardan sıkça ihbarlar gelmektedir. Bu petrol kirliliğinin nedenini, bununla ilgili eylem planlarının açıklanmasını ve çözüm önerilerini bekliyoruz." açıklamasında bulunarak açık bir çağrıda bulundu.