Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

16.07.2022 16:46
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yaşanan hareketlilik devam etti.

Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yaşanan hareketlilik devam etti.

Deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 43 kaydedildiği kentte, tatilciler denizin keyfini çıkardı.

Farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin yanı sıra iç pazardan tatilciler, Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı kişiler güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında oturup yatarken, bazıları da şezlonglara uzanarak güneşlendi. Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Ailelerden bazıları sahilde su sporları yaptı, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Bir kısım çocuklar da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi. Birçok tatilci ise ağaçların gölgesine kamp masa ve sandalyelerini kurarak zaman geçirdi.

Bazı vatandaşların da park ve bahçelerde oturarak serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:14 Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:51:11. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement