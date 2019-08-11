Son Dakika Haberleri: Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Öğle saatlerinden sonra kurbanlıklarını kesenlerin de gelmesiyle özellikle ünlü Konyaaltı Sahili doldu.
Bazı vatandaşlar denizde serinlerken, bazı vatandaşlar gölgede serinlemeyi tercih etti. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hemde denizde oyun oynamanın keyfini yaşadı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:20 Kaynak: AA
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