Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai - Son Dakika

Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, olası boğulma vakalarına müdahale için 40 derece sıcağa aldırış etmeden görev yapan cankurtaranlar, yüzenlere ve güneşlenenlere sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yaparak koronavirüse karşı da mücadele ediyor.

Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai, System.String[]

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, olası boğulma vakalarına müdahale için 40 derece sıcağa aldırış etmeden görev yapan cankurtaranlar, yüzenlere ve güneşlenenlere sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yaparak koronavirüse karşı da mücadele ediyor.

Denizlerde boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarıcıları olarak canlarını tehlikeye atan cankurtaranlar, koronavirüse yönelik sıkı tedbirlerin uygulandığı yaz döneminde, pandemiyle sahilde mücadelede de önemli görev üstleniyor. Konyaaltı Sahili'nde sabah 9.00'dan 19.00'a kadar görev yapan cankurtaranlar, pandemi sürecinde denize giren ve plajda güneşlenenlerin sosyal mesafelerini gözetliyor. Antalya'nın 40 dereceyi aşan sıcak havasına aldırmadan kuleden gün boyunca sahili ve denizde yüzenleri gözetleyen cankurtaranlar, olası tehlike durumunda megafonla kişileri uyarıyor. Kuleden megafonla uyarı anonsları yapan cankurtaranlar, olası boğulma tehlikesine karşı da yüzenlere müdahale ediyor. Koronavirüs nedeniyle boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapamayan cankurtaranlar, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlıyor.

EĞİTİM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADIKonyaaltı Sahili'ndeki 34 kulede görevli 9'u kadın 43 cankurtaran, denize girenlerin güvenliği için sahillerin görünmez kahramanları oldu. Eğitim tatbikatı yapan cankurtaranlar senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren bir turisti kurtarıp, bellerine bağladıkları cankurtaran kemeri ile sahile çıkardı. Senaryoda nefes almayan turiste kalp masajı yaparak hayata döndüren cankurtaran, tıbbi cihaz kullanarak nefes almasına yardımcı oldu.CANKURTARAN MELEKYüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi kurtarmasının ardından, sahildekilerin 'cankurtaran melek' sözüyle tebrik ettiği Aslınur Demirtaş, hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşamanın kendisine gurur verdiği için mesleğini çok sevdiğini anlattı. Antalya'da 3 yıldır cankurtaran olarak görev yapan Demirtaş, "İnsanların hayatını kurtarmanın mutluluğunu seviyorum. İnsanlar güvenle yüzüyorsa, bunun nedeni biziz. Kulede oturduğum süreçte 'Aaa.. Kadın bizi kurtarabilir mi?' diye düşünenler üzse de tam tersi 'Kadınlar da cankurtaranlık yapıyor, ne güzel' diye söyleyenler de oluyor. Böyle düşünenler bizi mutlu ediyor. Mesai sürecinde sıcak havadan zorlansak da kurtardığımız bir kişi tüm yorgunluğumuzu alıyor. Birinin hayatına dokunmak onun yaşamına katkı vermek çok güzel duygu" diye konuştu.KONYAALTI'NDA ANİ DERİNLEŞME UYARISIKonyaaltı'nda denize girenlere uyarıda bulunan Aslınur Demirtaş, "Yüzenlere en çok uyarıyı kulvar dışına çıkmamaları için yapıyorum. Orada tekneler, botlar yer alıyor. Kulede gözetleme yaparken uyarı için çaldığım düdükten zaman zaman rahatsız olanlar oluyor. Ben, kulvarın dışını araç yolu içini de yüzenler için belirlenen alan olarak değerlendiriyorum. En çok sahile çöp atanları uyarıyorum. Sahilimizi temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Konyaaltı Sahili'nde birkaç adım attıktan sonra derinleşme başlıyor. Yüzme bilmeyenlerin ya da az bilenlerin bu nedenle daha dikkatli olması gerekiyor. Sahile ilk defa gelenlere ani derinleşmeye dikkat etmelerini söylüyorum" ifadelerini kullandı.79 KİŞİNİN CANKURTARANI OLDULARKonyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranların amiri Himmet Güler,

"Konyaaltı Sahili'nin 8 kilometrelik etabında sabah 9'dan 19'a kadar 34 kulede 43 kişilik cankurtaran ekibiyle misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bu sezon 79 vakaya müdahale ettik. Bunların 15'i yorgun yüzücü, 64'ü de boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarılmasıydı. Denize girenlere kulvarın içerisinde yüzmeleri ve cankurtaranlarımızın uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapıyorum. Koronavirüse yönelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi konularda misafirlerimizi de sık sık uyarıyoruz" dedi.


Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın         
11:24
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir         
10:08
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Koronavirüse karşı Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak         
09:25
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü         
09:16
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti         
00:54
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı         
23:59
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil         
23:48
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış         
23:31
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı         
22:48
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun         
22:25
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu         
22:18
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi         
20:42
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu         
20:26
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş 2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş         
17:10
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı         
17:09
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı         
11:27
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 16:05:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei