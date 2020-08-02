Antalya sahillerinde eskiye dönüş...Tatilciler akın etti, pandemi döneminde ilk kez bu kadar... - Son Dakika

Antalya sahillerinde eskiye dönüş...Tatilciler akın etti, pandemi döneminde ilk kez bu kadar yoğunluk görüldü

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğuyla eski günleri aratmadı

Vatandaş Ekmel Bayrak: "Eski günlerdeki gibi kalabalık"

ANTALYA - Antalya'da kurban bayramı tatili nedeniyle dünyaca ünlü sahil tatilcilerin akınına uğradı.

Turizm kenti Antalya, 4 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Hafta sonunda hava sıcaklığının 30 derece nem oranının ise yüzde 80'lere kadar çıktığı kentte, serinlemek ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Bayram tatilinde iç turizm hareketliliği nedeniyle pandemi döneminde ilk kez bu kadar yoğun görülen sahilde tatilciler ve kent sakinleri denize girdi, bol bol güneşlendi. Yaz sezonunu neredeyse boş geçiren sahildeki işletmeler de bu yoğunluktan nasiplendi. İşletmelerin şezlonglarının neredeyse dolduğu gözlendi. Oluşan yoğunluktan dolayı tedirgin olan bazı vatandaşların sahilin boş kısımlarında güneşlenmeyi tercih ettiği dikkat çekti.

"Halk virüsü unuttu"

Antalya'da yaşayan Ekmel Bayrak, yoğunluktan uzaklaşarak güneşlendiğini belirterek, "Şuan çok kalabalık. Kendimi uzağa çektim. Denizde bir şey olacağından değil ama halk virüsü unuttu. Herkes normal yaşantısına döndü. Bu bayramın etkisiyle 2-3 gündür yoğunluk var. Eski günlerdeki gibi kalabalık." ifadelerini kullandı.