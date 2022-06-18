Sahillerde güneşli hava yoğunluğu - Son Dakika
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Sahillerde güneşli hava yoğunluğu

18.06.2022 13:34

Antalya'da vatandaşlar güneşli havanın keyfini denizde çıkardı.

Antalya'da vatandaşlar güneşli havanın keyfini denizde çıkardı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar, Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları denize girdi, bazı aileler de sahil kenarında çocuklarıyla oyun oynadı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Bazı gençler ise denizdeki kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Konyaaltı sahili triatlon yarışmasına ev sahipliği yaptı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen bölgesel lig yarışmaları sahile gelen turistler ve vatandaşların ilgisini çekti.

Muğla, Burdur, Isparta, Denizli ve Antalya'dan yarışmaya katılan 8- 15 yaş arasındaki 80 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

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Kaynak: AA

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