Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili 'nde denize girerek serinlerken, sahillerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Azalmanın yarın okulların açılacak olması nedeniyle yerli turistlerin önemli bir kısmının kentten ayrılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı - Son Dakika

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