Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

11.09.2022 13:44
Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı

Antalya sahillerinde, hafta sonu olmasına rağmen yoğunluk azaldı.

Antalya sahillerinde, hafta sonu olmasına rağmen yoğunluk azaldı.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlerken, sahillerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Azalmanın yarın okulların açılacak olması nedeniyle yerli turistlerin önemli bir kısmının kentten ayrılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sahile gelenlerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları çocuklarıyla oynadı.

Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

YORUMLAR
500
'kafes Yumurtası' Kullanan Otelin Önünde Kendilerini Kafese Kilitlediler 'kafes Yumurtası' Kullanan Otelin Önünde Kendilerini Kafese Kilitlediler Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 13:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement