Havanın 38, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Antalya 'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu - Son Dakika

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