Sahillerde turist yoğunluğu - Son Dakika
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Sahillerde turist yoğunluğu

29.05.2022 13:52

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 51'i buldu. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara'daki sahilleri doldurdu.

Bazı tatilciler yüzdü, güneşlendi bazıları ise palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet ve scooter sürdü.

Varyant bölgesini gezen yerli turistler, Antalya yazısı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahillerde turist yoğunluğu
Sahillerde turist yoğunluğu
Sahillerde turist yoğunluğu
Sahillerde turist yoğunluğu

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Kaynak: AA

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