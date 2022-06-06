Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi - Son Dakika
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Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi

06.06.2022 19:16

Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi "Denizde bir kirliliğe rastlanmadı, uluslararası sulardan geçen bir gemi tarafından illegal deşarj yapılmış olduğundan şüpheleniliyor" Alınan numuneler içerik analizi yapılmak üzere TÜBİTAK/MAM'a gönderilecek Antalya'nın bazı...

Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi

"Denizde bir kirliliğe rastlanmadı, uluslararası sulardan geçen bir gemi tarafından illegal deşarj yapılmış olduğundan şüpheleniliyor"

Alınan numuneler içerik analizi yapılmak üzere TÜBİTAK/MAM'a gönderilecek

ANTALYA - Antalya'nın bazı sahillerinde görülen zifte benzer maddeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığından İl Müdürlüğümüze gelen bilgilerde; denizde bir kirliliğe rastlanmadığı, uluslararası sulardan geçen bir gemi tarafından illegal deşarj yapılmış olduğundan şüphelenildiği ifade edilmiştir. Konunun takibi yapılmaktadır" denildi.

Antalya'nın kent merkezinde bulunan bazı sahillerindeki petrol türevi zifte benzer görüntülere ilişkin, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden açıklama geldi. Yazılı açıklamada 4 Haziran günü Lara mevkiindeki bulunan otellere ait plaj ve deniz kıyılarında petrol türevi kaynaklı bir kirlilik ihbarı olduğunu ve bunun üzerine incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce olay yerine gidilerek yerinde inceleme yapılmış olup, olay yerinden numuneler alınmıştır. Alınan numuneler içerik analizi yapılmak üzere TÜBİTAK/MAM'a gönderilecektir. Ayrıca Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile irtibata geçilerek denizden gerekli kontrollerin yapılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığından İl Müdürlüğümüze gelen bilgilerde; denizde bir kirliliğe rastlanmadığı, uluslararası sulardan geçen bir gemi tarafından illegal deşarj yapılmış olduğundan şüphelenildiği ifade edilmiştir. Konunun takibi yapılmaktadır."

Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi
Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi
Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi
Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya sahillerindeki kirlilikte 'illegal deşarj' şüphesi - Son Dakika
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