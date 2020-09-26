Antalya sahillerindeki yoğunluk sürüyor - Son Dakika

Turizmin başkenti Antalya'nın sahillerindeki yoğunluk devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

Sahillerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı ve Lara plajlarında denize girdi.

Bazı tatilciler şezlonglarda güneşlenirken, bazıları da sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Tatilcilerden birçoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.