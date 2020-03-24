ANTALYA Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı - Son Dakika

Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

Antalya'da bir kişi, sahte altın dişle girdiği bir kuyumcuyu 1200 lira değerinde dolandırdı. Aynı şekilde 3 kuyumcuyu daha dolandırmak isterken yakalanan zanlının dolandırma yöntemi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 72 yaşındaki Ö.K., elinde 3 altın diş ile kuyumcuya girdi. Altın dişleri satmak istediğini belirten zanlının elindeki altınları tartan kuyumcu Ali Söğüt, 1200 liraya satın alabileceğini söyledi. Zanlı bir çeyrek altın alıp kalanı da nakit olarak istedi. Bu sırada el çabukluğuyla diğer cebindeki aynı gramajdaki sahte altın dişleri çıkaran zanlı kuyumcuya sahte olanları verip bir çeyrek altın ve bir miktar da nakit parayı alarak çıktı.

Kuyumcu Ali Söğüt altın dişleri inceleyince sahte olduğunu anlayıp durumu meslektaşlarına ortak Whatsapp grubundan bildirdi. Polisi arayıp şikayetçi olduğunu da anlatan Söğüt'ün kuyum dükkanında inceleme sürerken aynı zanlı Konyaaltı ilçesinde bir başka kuyumcuya aynı yöntemle sahte altın diş vermek isterken kuyumcular tarafından oyalandı ancak durumu anlayan zanlı kısa sürede oradan ayrılıp bu defa Muratpaşa ilçesinde başka bir kuyumcuya geldi. Burada da aynı yöntemi deneyen şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçtı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Ö.K.'nın üzerinde de çok sayıda sahte altın diş yakalandı. Zanlı, gözaltına alınarak ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Kuyumcu Ali Söğüt, ilk defa başına böyle bir şeyin geldiğini belirterek zanlının aynı gramajı hem sahte hem de gerçek altın için nasıl tutturabildiğini anlamadığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Diğer yandan Ö.K.'nın sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcudan içeri aksayarak giren ve sol ayağında bir özrü olduğu tahmin edilen zanlının, elindeki peçete içerisindeki gerçek altın dişleri kuyumcuya uzattığı, kuyumcu dişleri tartarken sahte altınları ceketinin içine giydiği yeleğinin cebinden çıkarıp vermesi görülüyor.