ANTALYA Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı - Son Dakika

ANTALYA Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

6 saat önce

Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdıAntalya'da bir kişi, sahte altın dişle girdiği bir kuyumcuyu 1200 lira değerinde dolandırdı.

Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

Antalya'da bir kişi, sahte altın dişle girdiği bir kuyumcuyu 1200 lira değerinde dolandırdı. Aynı şekilde 3 kuyumcuyu daha dolandırmak isterken yakalanan zanlının dolandırma yöntemi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 72 yaşındaki Ö.K., elinde 3 altın diş ile kuyumcuya girdi. Altın dişleri satmak istediğini belirten zanlının elindeki altınları tartan kuyumcu Ali Söğüt, 1200 liraya satın alabileceğini söyledi. Zanlı bir çeyrek altın alıp kalanı da nakit olarak istedi. Bu sırada el çabukluğuyla diğer cebindeki aynı gramajdaki sahte altın dişleri çıkaran zanlı kuyumcuya sahte olanları verip bir çeyrek altın ve bir miktar da nakit parayı alarak çıktı.

Kuyumcu Ali Söğüt altın dişleri inceleyince sahte olduğunu anlayıp durumu meslektaşlarına ortak Whatsapp grubundan bildirdi. Polisi arayıp şikayetçi olduğunu da anlatan Söğüt'ün kuyum dükkanında inceleme sürerken aynı zanlı Konyaaltı ilçesinde bir başka kuyumcuya aynı yöntemle sahte altın diş vermek isterken kuyumcular tarafından oyalandı ancak durumu anlayan zanlı kısa sürede oradan ayrılıp bu defa Muratpaşa ilçesinde başka bir kuyumcuya geldi. Burada da aynı yöntemi deneyen şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçtı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Ö.K.'nın üzerinde de çok sayıda sahte altın diş yakalandı. Zanlı, gözaltına alınarak ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Kuyumcu Ali Söğüt, ilk defa başına böyle bir şeyin geldiğini belirterek zanlının aynı gramajı hem sahte hem de gerçek altın için nasıl tutturabildiğini anlamadığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Diğer yandan Ö.K.'nın sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcudan içeri aksayarak giren ve sol ayağında bir özrü olduğu tahmin edilen zanlının, elindeki peçete içerisindeki gerçek altın dişleri kuyumcuya uzattığı, kuyumcu dişleri tartarken sahte altınları ceketinin içine giydiği yeleğinin cebinden çıkarıp vermesi görülüyor.

ANTALYA Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

Ali Söğüt, Antalya, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:14 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı         
11:17
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:53:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]