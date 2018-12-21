Son Dakika Haberleri: Antalya Sahte Kimlik ve Paralar, Çamaşır Makinesine Gizlenmiş

Antalya Sahte Kimlik ve Paralar, Çamaşır Makinesine Gizlenmiş

30 dakika önce

Sahte kimlik ve paralar, çamaşır makinesine gizlenmişANTALYA'da FETÖ operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Sahte kimlik ve paralar, çamaşır makinesine gizlenmiş

ANTALYA'da FETÖ operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. 'Gaybubet evi' olarak bilinen evde yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş sahte kimlik ve para ele geçirildi.

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen adreslerine yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi içersinde sahte kimlikler ve para ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:45 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı Antalya Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı

Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yol Üzerine Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı Fetö'nün Hücre Evleri"Den "F" Serisi Dolar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:15:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Sahte Kimlik ve Paralar, Çamaşır Makinesine Gizlenmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]