ANTALYA Saklandığı camide yakalandı - Son Dakika

Saklandığı camide yakalandı

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan ve devriye gezen polis ekibini görünce camiye saklanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla yakalandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Camii'nde meydana geldi. Sokakta gezerken devriye gezen polis ekibini görün vatandaş, camiye saklandı. Çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar, ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adresteki cami içinde arama yaptı. Yapılan aramada saklanan vatandaş bulundu.

Maske taktırılan ve ismi açıklanmayan kişi, cami içinden alınarak ekip arabasına bindirildi. Vatandaşa 'sokağa çıkma yasağına uymamak' suçundan cezai işlem uygulandı.