Son Dakika Haberleri: Antalya saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
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Antalya saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdıANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

ANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kış aylarında yerli ve yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, kayak merkezi yönetimini sevindirdi. Merkezin işletmecisi Cuma Özaydın, ilk karın kayak yapmaya müsait olmadığını, sezonun bir hafta içinde açılmasını beklediklerini söyledi. Kar yağışının bir iki gün daha devam etmesi durumunda pistlerde sıkılaştırma çalışması yapılacağını belirten Özaydın, "Bu ilk kar, zeminin tutması açısından çok sağlıklı. Haftaya yeni bir yağış geliyor. İşletme olarak sezona hazırız" dedi.

250 YATAKLI YENİ OTEL

Yeni otel inşaatlarını da tamamladıklarını söyleyen Özaydın, "70 yataklı bir otelimiz vardı. Ona ilaveten şimdi ise 250 yataklı yeni otelimizi tamamladık. Biz hazırız, kar yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Antalya saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

Kayak Merkezi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
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