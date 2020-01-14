Antalya sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Antalya Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı.

Antalya sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:43 Kaynak: DHA
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