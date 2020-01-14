Antalya sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Antalya sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Antalya Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:43 Kaynak: DHA
Antalya Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama 1 ölü, 1 yaralı
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