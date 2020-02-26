Antalya şantaj parasıyla kaçarken paraları sokağa attı, böyle yakalandı - Son Dakika
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Antalya şantaj parasıyla kaçarken paraları sokağa attı, böyle yakalandı

6 saat önce

Şantaj parasıyla kaçarken paraları sokağa attı, böyle yakalandıANTALYA'da ikisi 18 yaşından küçük 4 kişi, sanal ortamda tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira alıp kaçarken polis operasyonuyla yakalandı.

Şantaj parasıyla kaçarken paraları sokağa attı, böyle yakalandı

ANTALYA'da ikisi 18 yaşından küçük 4 kişi, sanal ortamda tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira alıp kaçarken polis operasyonuyla yakalandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden İ.K. paraları sokağa atıp karmaşa yaratmaya çalıştı.

24 Şubat günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu'na başvuran H.B.Y., sanal alemde tanışıp görüştüğü İ.K. ve G.H.Y.'nin, yarı çıplak görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. H.B.Y., 2 genç ile Kundu'daki evinde buluştuklarını, alkol aldıklarını ve boğazının sıkılarak yarı çıplak görüntülerinin çekildiğini anlattı. H.B.Y., "Masaj için kıyafetimi çıkarıp boğazımı sıktılar ve görüntülediler. Eve gelen S. isimli ile gençle de cinsel ilişkiye gireceğim yönünde konuşmaları kaydetmişler" dedi. Cep telefonu, banka kartlarını alan zanlıların, kendisinden ayrıca 3 bin lira istediğini aktaran H.B.Y., paranın getirilmemesi halinde görüntüleri ailesine vereceği şantajında bulunduğunu söyledi.

NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

H.B.Y.'nin şikayeti üzerine Gasp Bürosu dedektifleri, operasyon için harekete geçti. Seri numaraları alınan 3 bin lirayı H.B.Y.'ye veren polis, dün saat 18.30 sıralarında şüphelileri 100. Yıl Bulvarı'ndaki AVM önünde beklemeye başladı. Para alışverişi sırasında ortaya çıkan dedektifler, buluşma yerine gelen 4 şüpheliyi yakaladı.

KARMAŞA YARATIP KAÇMAK İSTEDİ

Bu sırada şüphelilerden İ.K. paralarla kaçmaya çalıştı. Elindeki paraları sokağa fırlatan İ.K. ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. İ.K. de gözaltına alındı. Bulvarda atılan paralar ise AVM güvenliği tarafından toplanıp polise teslim edildi. Operasyonda şikayetçi H.B.Y.'nin cep telefonu da gözaltına alınanların üstünden çıktı.

Gözaltına alınan Y.E.S. ve L.G, yaşları küçük olduğu için Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.K. ile G.H.Y., polisteki işlemlerinin ardından 'yağma, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Antalya şantaj parasıyla kaçarken paraları sokağa attı, böyle yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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