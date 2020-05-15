ANTALYA 'Şapka çıkartan' yemekler koleksiyoner yaptı - Son Dakika
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ANTALYA 'Şapka çıkartan' yemekler koleksiyoner yaptı

6 saat önce

'Şapka çıkartan' yemekler koleksiyoner yaptıANTALYA'da 37 yıllık aşçı Hasan Çan (57), restoranına gelen ünlülerden aldığı şapkalarla işletmenin tavanını süslüyor.

'Şapka çıkartan' yemekler koleksiyoner yaptı

ANTALYA'da 37 yıllık aşçı Hasan Çan (57), restoranına gelen ünlülerden aldığı şapkalarla işletmenin tavanını süslüyor. Çan, 'Gelenler 'bu yemeğe şapka çıkartılır' diyerek şapka hediye etmeye başlayınca, koleksiyoner oldum. Her gelen müşteri burada tavanın görseliyle selfie çekiyor" dedi.

Antalya'nın Demre İlçesi Üçağız Mahallesi Kekova Koyu'nda restoran işleten aşçı Hasan Çan, iş yerinin tavanındaki şapka koleksiyonu ile gelen müşterilerin dikkatini çekiyor. Doğma büyüme Üçağızlı olan Hasan Çan, yemek ve balık yapmayı sevmesi ve üzerine üniversite eğitimi almasıyla aşçı oldu. Aralarında Christopher Lambert, Kenan Işık gibi aktör, devlet başkanları, ünlü iş insanlarını ağırlayan, balık yemekleriyle ünlü Hasan Çan, gelenlerin 'Bu yemeklere şapka çıkartılır' dediğini vurgulayıp, 'Şapka koleksiyonuna öyle başladım. 37 yılda 800'den fazla şapka var. Her birinin ayrı anısı var" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce geçmesini, Antalya'da turizmin tekrar eski haline kavuşmasını dileyen Çan, her biri ayrı anısı olan şapkaları tek tek temizliyor. Çan, 'Her sezon öncesi eşimle şapkaları söker ve temizleriz. Bu işlem için 10 günümüzü ayırıyoruz. Yıllar nedeniyle bazı şapkalar zayi oldu" diye konuştu.

Şapka koleksiyonunda hedefinin 2 bin şapkayı bulmak olduğunu, her bir şapkanın restorandan mutlu ayrılan ünlüleri simgelediğini söyleyen Çan şunları söyledi:

'Gelirken bize hediyeler getiriyorlardı, bu tişört olurdu, şapka olurdu. Güzel deniz ürünleri yapıyorduk, müşteriler de şapka hediye etmeye başladı. Biz de bu şapkaları ne yapalım, tavana asalım dedik. Güzel bir dekorasyon oldu. Günden güne büyüdü, şu an 800 ile 1000 arası tavanda asılı. Her gelen bir seremoni yapıyordu. Bizim için de gurur kaynağı oldu. Hedefimiz, olmazsa olmazımız gelen müşterilerin güler yüzle gitmeleri."

Hasan Çan, dil kursuna gitmediğini, yurt dışında yaşamadığını belirterek, 'Almanca, İngilizceyi iyi derecede, İtalyancayı da derdimi anlatacak düzeyde burada kendi başıma öğrendim" dedi.

ANTALYA 'Şapka çıkartan' yemekler koleksiyoner yaptı

Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:14 Kaynak: DHA


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