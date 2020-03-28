ANTALYA SARI RENGİ YÜZÜNDEN TAKSİLERİ SOYMUŞ - Son Dakika

SARI RENGİ YÜZÜNDEN TAKSİLERİ SOYMUŞ

Antalya'da gece yarısı camını kırıp girdiği 10 ayrı ticari taksiden hırsızlık olayını gerçekleştiren H.B (30), polisin takibi sonucu yakalandı.

Özellikle sarı renginden dolayı dikkatini çektiği için taksilerde hırsızlık yaptığını ileri süren H.B'nin BİR taksinin kapısını açması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Ticari taksilerin camının kırılıp, hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları üzerinde inceleme yaptı. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisinin daha önce pek çok suç kaydı bulunan H.B olduğu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan H.B.'nin 10 ayrı ticari taksinin camını kırdıktan sonra içerisinde bulunan paraları çaldığı ortaya çıktı. Sarı renginden dolayı dikkatini çektiği taksilerde hırsızlık yaptığı belirtilen H.B.'nin park halindeki bir taksinin camını kırarak hırsızlık yapması kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Şüpheli H.B., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.