Son Dakika Haberleri: Antalya Sas ve Sat Komandaları Nefes Kesti

Antalya Sas ve Sat Komandaları Nefes Kesti

7 dakika önce

Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci gününde öğlenden sonraki programda SAT ve SAS komandoları senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı.

Antalya Sas ve Sat Komandaları Nefes Kesti, System.String[]
Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci gününde öğlenden sonraki programda SAT ve SAS komandoları senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı. Gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu nefes kesti. Gemideki teröristleri etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı.

Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde savaş gemileri arasında malzeme aktarımını sağlamak amacıyla posta eğitimi yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:19 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı Emre Aşık'a, Eşinden Vatan Şaşmaz Tehdidi!

Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Sas ve Sat Komandaları Nefes Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]