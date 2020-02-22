Antalya savunma sanayii başkanı demir: türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya savunma sanayii başkanı demir: türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk... - Son Dakika

Antalya savunma sanayii başkanı demir: türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk...

26 dakika önce

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralardaCUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, savunma sanayinin temsilcilerinin katıldığı 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi' isimli toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından savunma sanayinde öne çıkan firmalara ödül verildi. Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, global pazarda önemli yer tutan bir yapının ortaya çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Demir, "Türkiye siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun farkında olarak yeni konjonktürde, maruz kaldığı ciddi tehdit ve saldırıları düşünerek bu alının boş bırakılamayacağını gerçeğini net görüyoruz" dedi.

Bu alanda çeşitli firmaların var olduğunu dile getiren Prof. Dr. Demir, açık alanların analizini yapmadan yola çıkılması durumunda firmaların birbirinin ayağının üstüne basacağını kaydetti. Prof. Dr. Demir, "Kümelenme bu işlemin önüne geçecektir. Kümelenme içinde birbirine danışan grup olarak yola çıkarız. Dirsek temasımız devam edecek" diye konuştu.

Antalya savunma sanayii başkanı demir: türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk...

İsmail Demir, Türkiye, Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor
Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:13:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya savunma sanayii başkanı demir: türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]