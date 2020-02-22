Antalya savunma sanayii başkanı demir: türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk... - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye siber saldırıya maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, savunma sanayinin temsilcilerinin katıldığı 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi' isimli toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından savunma sanayinde öne çıkan firmalara ödül verildi. Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, global pazarda önemli yer tutan bir yapının ortaya çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Demir, "Türkiye siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun farkında olarak yeni konjonktürde, maruz kaldığı ciddi tehdit ve saldırıları düşünerek bu alının boş bırakılamayacağını gerçeğini net görüyoruz" dedi.

Bu alanda çeşitli firmaların var olduğunu dile getiren Prof. Dr. Demir, açık alanların analizini yapmadan yola çıkılması durumunda firmaların birbirinin ayağının üstüne basacağını kaydetti. Prof. Dr. Demir, "Kümelenme bu işlemin önüne geçecektir. Kümelenme içinde birbirine danışan grup olarak yola çıkarız. Dirsek temasımız devam edecek" diye konuştu.