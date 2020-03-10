ANTALYA Sazlık alanda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü - Son Dakika

Sazlık alanda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

ANTALYA'da sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

Bugün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yol kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alan içerisinde plastik gibi yanıcı atıkların bulunmasının yanısıra rüzgarın etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun duman ve alevler karşısında zor anlar yaşadı. Ekipler, alevlerin çevredeki evlere ve beton üretim tesisine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kentin birçok noktasından da görüldü.

Beton üretim tesisi görevlileri, işyerine yaklaşan alevlere hortumlarla müdahalede bulundu. Alevler yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Çevre sakinleri ise aynı bölgede yılda 3-4 kez yangın çıktığını söyledi.