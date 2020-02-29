Antalya şehidini uğurladı (2) - Son Dakika
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Antalya şehidini uğurladı (2)

6 saat önce

ŞEHİT KORKMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIPiyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz için Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen cenaze törenine Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Erdemir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye...

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ŞEHİT KORKMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz için Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen cenaze törenine Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Erdemir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu ve Kemal Çelik, CHP Milletvekili Aydın Özer, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

'ŞEHİDİMİZ TÜRKİYE'NİN EVLADI'

Cenaze namazını kıldıran Antalya Müftüsü Osman Artan, "Şehidimize son görev için buradayız. Şehitlik öyle bir makam ki; şehitlik peygamberlikten sonraki en güzel makam. Canını Allah için, bayrak için, vatan için feda eden makamdır. Anne ve babasının dışında şimdi 81 milyonun, hepimizin evladı. Şehidimiz Türkiye'nin evladı. Görevimizi dualarla tekbirlerle yerine getireceğiz" dedi.

Şehit Korkmaz'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Turunçova Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KAPIYI AÇTILAR MI SANA OĞLUM'

Öte yandan anne Fatma Korkmaz yanındakilere, oğluyla en son 25 Şubat günü, görüntülü olarak görüştüğünü, şehidin "Anne sınırdan 15 kilometre içerideyiz. Bir kapıyı çaldım açan yoktu" dediğini ağlayarak, anlattı. Anne Korkmaz, "Kapıyı açtılar mı sana oğlum" diyerek, gözyaşı döktü. Acılı annenin, yanında duran kadın astsubaylara da, "Bağırıp çağırmayacağım. Oğlumun yüzünü gösterin. Tek isteğim bu" dedi.


Turunçova, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:27 Kaynak: DHA
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