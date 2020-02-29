Antalya şehidini uğurluyor - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) memleketi Antalya 'nın Finike ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, televizyonda şehit haberi izlerken annesi Fatma Korkmaz 'a, " Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği öğrenildi.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan, Hatay 51. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz için bugün cenaze töreni düzenlendi. Dün akşam askeri uçakla getirildiği Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bu sabah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde ilk olarak, anne Fatma ile baba Salih Korkmaz'ın yaşadığı Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Topal Sokak No 13/1'deki evinin önüne getirildi. Cadde, sokak ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ilçeye, jandarma eskortları eşliğinde getirilen şehidi, vatandaşlar selamladı.

AĞABEYİNİN TABUTUNU OKŞADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, evinin önüne ulaştığında ise gözyaşı sel gibi aktı. Anne-baba Korkmaz güçlükle ayakta dururken, şehidin 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Erol, arkadaşlarının yardımıyla aracın kenarına tutunup, ağabeyinin tabutunu okşadı. Kardeşin gözyaşları herkesi ağlattı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ailenin evinin önünde kurulan taziye çadırında, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, baba Salih Korkmaz'a taziyede bulundu. Şehidin babasının elini bırakmayan Aktemur, "İyi bir evlat yetiştirmişsin. Allah razı olsun" dedi. Taziye evine gelen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da şehit babasına başsağlığı diledi. Milletvekili Uslu, baba Salih Korkmaz'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştürdü. 2 dakikalık görüşmenin sonunda baba Korkmaz, "Teşekkürler bakanım. Sağ olun, eksik olmayın" diyerek telefonu kapattı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın naaşı helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Turunçova Merkez Cami'ne getirildi.

'ANNE BEN DE BÖYLE GELECEĞİM, SAKIN AĞLAMA'

Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, bir gün televizyonda şehit haberi izlerken, annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği belirtildi. 2 ayda 2 kez Finike'ye izne gelen şehit Korkmaz'ın İdlib görevi sonrasında sevdiği kızla evlilik için hazırlık yaptığı da kaydedildi. 4 kardeş olan Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın Kırklareli'nde vatani görevini tamamladıktan sonra yaklaşık 2 yıl önce uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı öğrenildi.

- Antalya