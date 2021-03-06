Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı - Son Dakika

Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı

06.03.2021 10:43
Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından Kepez ilçesinde 372 bin metrekare arazi üzerine yapacağı 1078 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kepez ilçesinde 372 bin metrekare arazi üzerine yapacağı 1078 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehir hastanesi yatırımının ilçeye ciddi bir değer kazandıracağını söyledi.

Antalya'nın şehir hastanesi hayali gerçek oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından proje, ihale süreçleri tamamlanan ve yer teslim sözleşmesi imzalanan Antalya Şehir Hastanesi'ne ilk kazma vuruldu.

Yüklenici firma, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin metrekare arazi üzerinde yükselecek olan şehir hastanesinin inşaat çalışmalarına başladı. Yüklenici firma, iş makineleriyle hastane binasının temel kazı çalışmasını gerçekleştiriyor.

Kepez, Antalya'nın sağlık merkezi oluyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehir hastanesinin yapımının başlamasıyla ilçesine sağlık alanında dev bir yatırımı daha kazandırdı.

Arazi tahsisi yaparak ve sağlık tesisi alanlarının mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin ilçesine yapılmasını sağlayan Tütüncü, şehir hastanesi yatırımının da ilçeye gelmesi için büyük emek harcadı.

Başkan Tütüncü, Göçerler Mahallesi Masa Dağı bölgesinde, 372 bin metrekare büyüklüğündeki Hazine arazisinin mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, Sağlık Bakanlığı'nın, şehir hastanesi yatırımını Kepez ilçesine yapmasının önünü açtı.

Kepez, şehir hastanesinin yollarını açtı

Sağlık Bakanlığı, Tütüncü'nün 2014 yılında müjdesini verdiği Antalya Şehir Hastanesi'nin yapım ihalesini de 29 Aralık 2020'de gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi, ilçenin kalkınma sürecine ciddi bir ivme kazandıracak olan şehir hastanesinin etrafındaki tüm imar yollarını açtı. Hastaneye, şehrin dört bir yanından ulaşım için bölgede 8 bin metre yol inşa edildi.

"Şehir hastanesi, Kepez'e değer kazandıracak"

Şehir hastanesinin, Kepez'e ciddi bir değer kazandıracağına işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "Antalya Şehir Hastanesi, hemşehrilerimize, Kepez'imize iyi gelecek bir yatırım oldu. Özel hastaneleri, 388 yatak kapasiteli devlet hastanesi, Antalya Ağız ve Diş Hastanesi ve Belediye Tıp Merkezi ile Antalya'nın sağlık üssü olan Kepez, çok önemli bir sağlık yatırımına daha kavuşmuş oldu. Şehir hastanesi ve diğer sağlık yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hükümetimize, Sağlık Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve AK Parti Antalya Milletvekillerimize, Ak Parti İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş'a, şehir hastanesi alanının mülkiyet ile imar sorunlarının çözümüne katkı sağlayan bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e, meclis üyelerimize, belediye bürokratlarımıza çok teşekkür ederim. Antalya Şehir Hastanesi, Antalya'mıza, Kepez'imize hayırlı uğurlu osun." açıklamasını yaptı.

Şehir hastanesinde neler olacak?

Yatırım maliyeti, yaklaşık 1 milyar TL olan Antalya Şehir Hastanesi'nin özellikleri şu şekilde olacak:

155 yatak genel, 92 yatak çocuk, 91 yatak ortopedi/nöroloji, 100 yatak kadın doğum, 100 yatak KVC, 100 yatak onkoloji, 30 yatak FTR ve 20 yatak psikiyatri olmak üzere 688 akut yatak sayısı. Yoğun bakım 246 (yeni doğan ve yetişkin yoğun bakım toplam), diyaliz 20, iyotlu tedavi 8, palyatif 48, yanık klinik 10, enfeksiyon hastalıkları 18, mahkum 10 ile birlikte toplam yatak kapasitesi 1048 olacak. Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC cihazı, 13 röntgen cihazı, 3 MR, 3 BT, 3 Anjio, 1 PET-CT, 2 SPECT-CT ile hizmet vermesi planlanıyor. 43 bin 783 metrekarelik oturma alanı olan hastane binası, medikal alanı 201 bin 820 metrekare, acil servis alanı 10 bin 900 metrekare planlanmış olup, 52 bin 320 metrekare açık otopark alanı, 30 bin 380 metrekare kapalı otopark alanıyla birlikte toplam 282 bin 357 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. - ANTALYA

Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı
Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı
Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı
Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı
Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı
Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı

Şehir Hastanesi, Antalya, İnşaat, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları başladı - Son Dakika


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