Antalya Şehir Tiyatroları, "İstibdat Kumpanyası" ile perdelerini açıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya Şehir Tiyatroları, 'İstibdat Kumpanyası' ile perdelerini açıyor - Son Dakika

Antalya Şehir Tiyatroları, "İstibdat Kumpanyası" ile perdelerini açıyor

6 saat önce

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Antalya Şehir Tiyatroları,

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞT'nın bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan "İstibdat Kumpanyası" eseri, 2 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uğur Saatçi'nin yazdığı iki perdelik müzikli oyunun yönetmenliğini Mine Tüzen

Tüfekçioğlu yapıyor. AŞT'nın yenilenen kadrosundan 14 tiyatrocunun sahneleyeceği oyunda, Sultan Abdülhamid döneminde tiyatronun sarayla olan ilişkisi

ince bir mizahla ele alınıyor.


AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, yeni oyunculardan oluşan

kadrolarıyla Antalyalı tiyatroseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını

ifade etti.

Antalya Şehir Tiyatroları'nda perdenin asla kapanmayacağını belirten Avkıran, yoğun bir şekilde yeni sezona hazırladıklarını ve Antalyalıları oyunlarını izlemeye davet ettiklerini söyledi.

Şehir Tiyatroları, Antalya, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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