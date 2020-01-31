Antalya Şehir Tiyatroları, "İstibdat Kumpanyası" ile perdelerini açıyor

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞT'nın bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan "İstibdat Kumpanyası" eseri, 2 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Uğur Saatçi'nin yazdığı iki perdelik müzikli oyunun yönetmenliğini Mine Tüzen Tüfekçioğlu yapıyor. AŞT'nın yenilenen kadrosundan 14 tiyatrocunun sahneleyeceği oyunda, Sultan Abdülhamid döneminde tiyatronun sarayla olan ilişkisi ince bir mizahla ele alınıyor.

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, yeni oyunculardan oluşan kadrolarıyla Antalyalı tiyatroseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Antalya Şehir Tiyatroları'nda perdenin asla kapanmayacağını belirten Avkıran, yoğun bir şekilde yeni sezona hazırladıklarını ve Antalyalıları oyunlarını izlemeye davet ettiklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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