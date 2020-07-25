Antalya Şehir Tiyatroları "Takıntılar" ile perdelerini açacak - Son Dakika

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), sezonu "Takıntılar" oyunuyla açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'daki prömiyeri pandemi nedeniyle ertelenen "Takıntılar" oyununun provalarına yeniden başlandı. Yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu'nun yaptığı oyunun çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamzaoğlu, pandemi sürecinde gösteri sanatlarının tüm dünyada olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bu dönemde herkesin biraz takıntılı hale geldiğini savunan Hamzaoğlu, "Dolayısıyla gündemi de o açıdan yakalayan bir oyun oldu." ifadesini kullandı.

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran da iki yeni oyunun aktif provalarının devam ettiğini, 8 Ekim'de sezonunu açmayı hedeflediklerini kaydetti.