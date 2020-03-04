Antalya şehitler için bayraklı konvoy - Son Dakika
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Antalya şehitler için bayraklı konvoy

6 saat önce

Şehitler için bayraklı konvoyANTALYA'nın Demre ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bayraklı araç konvoyu düzenledi.

Şehitler için bayraklı konvoy

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bayraklı araç konvoyu düzenledi.

Demre'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını bayraklarla süsleyerek Çayağzı Limanı yolunda toplandı. Araçlar, polis eskortu eşliğinde, klakson çalarak hareket etti. D-400 karayolu Demre- Finike bölümüne giren araçlar, bir süre sonra Demre şehir içindeki Noel Baba Caddesi ve Ertuğrul Günay Caddesi'nden geçti. Konvoydakiler klakson çalıp, bayrak sallayarak vatandaşları selamladı. Ardından tekrar D-400 karayoluna çıkan konvoy Finike yönüne doğru devam etti. Beymelek Mahallesi çıkışına kadar süren konvoydaki bir grup Finike'nin Turunçova Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Onbaşı Turgut Berkay Korkmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Grup, şehidin mezarına da giderek dua okudu.

Antalya şehitler için bayraklı konvoy

Suriye, İdlib, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:22 Kaynak: DHA
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