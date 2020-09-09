ANTALYA Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur etti - Son Dakika

ANTALYA Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur etti

Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur ettiANTALYA Kepez'de bulunan sitedeki 2 binada yaşayan yaklaşık 200 kişi, adres sorunu çekiyor.

Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur etti

ANTALYA Kepez'de bulunan sitedeki 2 binada yaşayan yaklaşık 200 kişi, adres sorunu çekiyor. Siteye haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşabildiklerini anlatan site sakinleri, verdikleri adrese ambulans, kargo ve doğalgaz gelmediğini belirterek, sorunlarının çözülmesini istedi.

Antalya'nın Kepez İlçesi Ünsal Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Doğan Konakları'nda iki binada oturan site sakinleri, yol sıkıntısı nedeniyle mağduriyet yaşıyor. 60 hanenin bulunduğu ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 5134'üncü sokakta bulunan siteye haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşılabiliyor. Etrafındaki gecekondular nedeniyle bulundukları sokağa yol ve alt yapı çalışmalarının yapılamadığını aktaran site sakinleri, verdikleri adresle evlerine ambulans, kargo, doğalgaz gelmediği için ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek çözüm istedi.

'KONUM ATTIĞIMIZ HALDE BULAMIYORLAR'

Site sakinlerinden Eyüp Erdem (33), 1 yıldır evin çevresi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Evlerinin önünde yol olmadığını anlatan Erdem, "Yol olmadığı için ne bir ambulans, ne bir kurye ne de bir kimse gelebiliyor. Konum attığımız halde bulamıyorlar. 'Nerede yaşıyorsunuz' diye soruyorlar. Biz 6 katlı 30 dairede yaşıyoruz. Her birinin ayrı ayrı sıkıntısı olabiliyor. Geçen gün komşumuz rahatsızlandı, ardından ambulans çağırdılar. Yol olmadığı için ambulans karşı caddede durdu ve buraya gelemedi. 5134 sokak dediğimiz halde arkadaki sokağa gidiyorlar. Yol olmadığı için kimse gelemiyor. Ambulans çekti gitti, sonrasında komşumuzu hastaneye şahsi arabamızla götürdük. Kış aylarında yağmur yağdığında karşıya geçemiyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 3 gün önce doğalgaz ileriki caddeye kadar geldi, buraya gelemedi. Yol ve alt yapı olmadığı için buraya abonelik sağlayamıyorlar. Biz bıktık. Bizim derdimize çare bulsunlar. Burası Antalya'nın merkezi, göbeği? diye konuştu.

'KAĞIT ÜSTÜNDE GÖRÜLÜP ASLINDA OLMAYAN SOKAK'

Mehmet Akbaş (60), 1 yıldır bu sitede oturduğunu aktardı. Akbaş, "Kağıt üstünde görülüp aslında olmayan sokak. Beyaz eşya tamircileri, ambulans, kargo burayı bulamıyor. Doğalgaz almak istiyoruz alamıyoruz. Etraf pislik kaynıyor. Pandemi döneminde bu durumdan midemiz bulanıyor. Birkaç yere şikayette bulunduk, henüz daha geri dönüş alamadık. Köydeydim, köy buradan daha temiz? diye konuştu.

'YOL YAPILMADIĞI İÇİN HİZMET GELMİYOR'

Kemal Utuş (58), 60 dairede yaklaşık 200 kişinin yaşadığını anlattı. Binanın etrafında bulunan 4 gecekondu nedeniyle yolun yapılamadığını aktaran Utuş, 'Biz bu durumu defalarca ilgili makamlara ilettik. Hiçbir gelişme yaşanmadı. Buraya hizmet istiyoruz. Buradaki 4 gecekondu sahibine ev tahsis edildiği halde kendi evlerinde oturmayıp Suriyelileri oturtuyorlar. Yol yapılmadığı için hizmet de gelmiyor' dedi.

KANALİZASYON SIKINTISI

Site çevresinde alt yapı olmadığını vurgulayan Oğuz Özbek (29), eve giriş ve çıkışlarda ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti. Özbek, "Buradan araba geçme ihtimali yok geçse de bozuluyor. Altyapı, yol, doğalgaz da yok. Alt yapı olmadığı için kanalizasyon da yok. Buraya yol yapılmasını istiyoruz. Çevre temizliğinin yapılması gerekiyor. Sistemde park olarak geçiyor ama çevredeki kirlilik nedeniyle evdeki kişiler kesinlikle kapısını penceresini açamıyor? diye konuştu

ANTALYA Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur etti

Doğalgaz, Ambulans, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur etti - Son Dakika

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