Antalya sema moritz'le aşka dair konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya sema moritz'le aşka dair konser - Son Dakika

Antalya sema moritz'le aşka dair konser

6 saat önce

Sema Moritz'le aşka dair konserANTALYALI sanatseverler, 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde 'taş plak sesli kadın' Sema Moritz'le "AŞK'a dair bir yolculuğa çıktı.

Sema Moritz'le aşka dair konser

ANTALYALI sanatseverler, 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde 'taş plak sesli kadın' Sema Moritz'le "AŞK'a dair bir yolculuğa çıktı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da dinlediği konserde Moritz, taş plakların dünyasından çıkarıp bugüne ulaştırdığı şarkılarla salonu dolduranlara unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı.

Konserleri, tiyatro gösterileri, sergileri ve söyleşileriyle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok özel bir sesi ağırladı. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Muratpaşa'da Sanat Var etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sevgililer Günü konserinde müzik otoritelerinin 'taş plak sesli kadın' diye anlattığı Sema Moritz, "AŞK'a dair konseriyle Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Antalya konserine sahne yerine seyircilerin arasından, 'Bir Kuş Olup Uçsam' şarkı ile başlayan Moritz, salonu selamlayıp sahneye çıktı. 'Fikrimin İnce Gülü'nden taş plaklara yazılan tangolara Antalyalı müzikseverlere unutulmaz bir Sevgiler Günü yaşatan Moritz, konserini en ön sıradan büyük bir keyifle dinleyen Ercan Dündar ve Raisa Gusak çiftine kayıtsız kalamadı.

Sema Moritz, 5 aydır arkadaş olan çifti Sevgililer Günün çifti ilan etti ve sahneye davet etti. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, sanatçıya teşekkür çiçeğini Dündar ve Gusak çiftiyle birlikte takdim etti.

Antalya sema moritz'le aşka dair konser

Sevgililer Günü, 14 şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:15 Kaynak: DHA
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