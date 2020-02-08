Antalya semalarında Sığırcıkların dansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya semalarında Sığırcıkların dansı - Son Dakika

Antalya semalarında Sığırcıkların dansı

6 saat önce

Antalya'da dün akşam saatlerinde ortaya çıkan sığırcık sürüleri, tarihi kaleiçi semalarında senkronize hareketleriyle adeta şov yaptı.

Antalya semalarında Sığırcıkların dansı, System.String[]

Antalya'da dün akşam saatlerinde ortaya çıkan sığırcık sürüleri, tarihi kaleiçi semalarında senkronize hareketleriyle adeta şov yaptı. Antalya semalarına bakan vatandaşlar gözlerini sığırcıkların eşsiz dans gösterisinden alamadı.

Antalya'da gün batımı sırasında yüzlerce sığırcık gökyüzünde adeta tek vücut oldu ve ahenk ile dans etmeye başladı. Birbirinden farklı figürler sergileyen kuşlar, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yüzlerce kuşun bir araya gelmesiyle oluşan eşsiz görüntüler dakikalarca devam etti. Özellikle tarihi kaleiçi ile dünyaca ünlü konyaaltı sahili üzerinde alanda sürü halinde senkronize uçuşlarını, alaca karanlık eşliğinde sürdüren sığırcık sürücü, bir süre sonra yine hep birlikte ortadan kayboldu.

Sığırcıkların bu senkronize uçuşu yiyecek bulmayı kolaylaştırıyor ve diğer avcı kuşlara karşı bir savunma mekanizması olarak biliniyor

SIĞIRCIK KUŞLARI

Sığırcık, ötücü kuşlardan sayılan ve familyasına adını veren sığırcıkgillere ait bir tür. Boyları ortalama 20 santimetre. Genel yaşam alanı Avrupa'nın sıcak bölgeleri olan bu kuş türüne Türkiye'de ve Asya'nın batı kıyılarında da rastlanıyor. Türkiye'de bugüne kadar kaydedilmiş yaklaşık 500 kuş türünden biri olan sığırcıklar oldukça eski bir kuş ailesi.

(İHA)

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı
Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya semalarında Sığırcıkların dansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]