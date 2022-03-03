Antalya semalarındaki şimşek görüntüsü izleyenlere görsel şölen sundu - Son Dakika
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Antalya semalarındaki şimşek görüntüsü izleyenlere görsel şölen sundu

03.03.2022 10:48

Antalya semalarındaki şimşek görüntüsü izleyenlere görsel şölen sunduANTALYA Bir vatandaşın görüntülediği şimşek çakma anı ise sosyal medyada binlerce beğeni alırken şimşeğin gökyüzüne yayılma anları izleyenleri şaşkına çevirdi.

Antalya semalarındaki şimşek görüntüsü izleyenlere görsel şölen sundu

ANTALYA Bir vatandaşın görüntülediği şimşek çakma anı ise sosyal medyada binlerce beğeni alırken şimşeğin gökyüzüne yayılma anları izleyenleri şaşkına çevirdi.

Şehir merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar ile birlikte birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise yaşananları gözler önüne serdi. Şimşeğin Antalya semalarına yayılma anı ağır çekim olarak bir vatandaş tarafından görüntülendi, şimşeğin bu görsel şöleni ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya semalarındaki şimşek görüntüsü izleyenlere görsel şölen sundu - Son Dakika


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