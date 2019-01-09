Son Dakika Haberleri: Antalya Sera Üreticileri Gözleri Termometrede Don Nöbeti Tutuyor

Antalya Sera Üreticileri Gözleri Termometrede Don Nöbeti Tutuyor

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri hava sıcaklığınınsıfırın altına düştüğü son günlerde ürünlerinin dondanetkilenmemesi için gözleri termometrede yaklaşık 16 saat nöbettutuyor.

Antalya Sera Üreticileri Gözleri Termometrede Don Nöbeti Tutuyor, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri hava sıcaklığının

sıfırın altına düştüğü son günlerde ürünlerinin dondan

etkilenmemesi için gözleri termometrede yaklaşık 16 saat nöbet

tutuyor.

Türkiye'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden

Kumluca'da örtü altı sera üreticileri son dönemde etkili olan

soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için 'don

nöbeti'ne başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü

gecelerde üreticiler gözleri termometrede serada ürünlerinin

başında bekliyor. Üreticiler, güneşin batışından yeniden doğuşu

ve serayı ısıtmasına kadar geçen yaklaşık 16 saatlik süreyi tüm

ailesiyle birlikte seranın içinde geçiriyor.

SICAKLIK DÜŞÜNCE SOBALAR ATEŞLENİYOR

'Yağmurlama' adı verilen ve seradaki naylonların üzerine

yerleştirilen borulardaki deliklerden akıtılan suyu perde gibi

kullanarak dışarıdaki soğuk havanın seranın içine girmesini

önlemeye çalışan üreticiler, hava sıcaklığı 2-3 dereceye

düştüğünde ise sobaları ateşliyor. Kumluca'da son dönemlerde

üreticilerin tamamı günlerini bu şekilde geçiriyor.

'ÇOLUK ÇOCUK YATMIYORUZ'

Üretici Cahit Karataş (46), serasında sivri biber ürettiğini

belirtirken, Don olunca sabaha kadar çoluk çocuk yatmıyoruz

dedi. Eşi Şerife Karataş (45), eşiyle birlikte sabaha kadar

seralarındaki sobaları kontrol ettiklerini anlattı.

'GÜNEŞ DOĞUNCAYA KADAR YAKIYORUZ'

Üretici Sadettin Sarıkeçili, Domateslerde, hava sıcaklığı 0

dereceye düşünce soba yakıyoruz. Biberlerde 2 veya 3'e düşünce

yakıyoruz. Güneş doğuncaya kadar yakıyoruz. 26 sobamız var,

sabaha kadar bu sobaları dolaşıp, kontrol ediyoruz dedi.

'SEBZELER PAHALI DİYENLER GELSİN, DON BEKLESİN'

Ekrem Sarıkeçili (43), Akşam 20.00'de yağmurlama sistemine

başladık. Şimdi de sobaları yakıyoruz. Saat 10.00'a kadar devam

ederiz. Sabaha kadar durmadan sobaları gezeceğiz. Sabaha kadar

uyumayacağız. Sabah biber toplayacağız. 'Sebzeler pahalı'

diyenler gelsin, bir gece bizimle don beklesin diye konuştu.

'BİZİM İŞİMİZ İNSANLARI DOYURMAK'

Üreticileri don nöbetinde yalnız bırakmayan Kumluca Ziraat Odası

Başkanı Hidayet Kökçe de şunları söyledi

Çiftçilerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. 50 bin dekara yakın

örtü altı üretimi yapan tüm çiftçilerimiz şu saat itibariyle hem

üstten suni yağmurlama hem de alttan soba yakarak üretimlerimize

devam ediyoruz. Bizim işimiz insanları doyurmak. Bizim

yaptığımız bu emeğin karşılığını alabilmek, takdir edilmek ve

değerimizin bilinmesini istiyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Türkiye, Kumluca, Antalya, Güncel
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