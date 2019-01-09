Antalya Sera Üreticileri Gözleri Termometrede Don Nöbeti Tutuyor

Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde sera üreticileri hava sıcaklığının
sıfırın altına düştüğü son günlerde ürünlerinin dondan
etkilenmemesi için gözleri termometrede yaklaşık 16 saat nöbet
tutuyor. Türkiye
'nin en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden
Kumluca'da örtü altı sera üreticileri son dönemde etkili olan
soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için 'don
nöbeti'ne başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü
gecelerde üreticiler gözleri termometrede serada ürünlerinin
başında bekliyor. Üreticiler, güneşin batışından yeniden doğuşu
ve serayı ısıtmasına kadar geçen yaklaşık 16 saatlik süreyi tüm
ailesiyle birlikte seranın içinde geçiriyor.
SICAKLIK DÜŞÜNCE SOBALAR ATEŞLENİYOR
'Yağmurlama' adı verilen ve seradaki naylonların üzerine
yerleştirilen borulardaki deliklerden akıtılan suyu perde gibi
kullanarak dışarıdaki soğuk havanın seranın içine girmesini
önlemeye çalışan üreticiler, hava sıcaklığı 2-3 dereceye
düştüğünde ise sobaları ateşliyor. Kumluca'da son dönemlerde
üreticilerin tamamı günlerini bu şekilde geçiriyor.
'ÇOLUK ÇOCUK YATMIYORUZ'
Üretici Cahit Karataş
(46), serasında sivri biber ürettiğini
belirtirken, Don olunca sabaha kadar çoluk çocuk yatmıyoruz
dedi. Eşi Şerife Karataş (45), eşiyle birlikte sabaha kadar
seralarındaki sobaları kontrol ettiklerini anlattı.
'GÜNEŞ DOĞUNCAYA KADAR YAKIYORUZ'
Üretici Sadettin Sarıkeçili, Domateslerde, hava sıcaklığı 0
dereceye düşünce soba yakıyoruz. Biberlerde 2 veya 3'e düşünce
yakıyoruz. Güneş doğuncaya kadar yakıyoruz. 26 sobamız var,
sabaha kadar bu sobaları dolaşıp, kontrol ediyoruz dedi.
'SEBZELER PAHALI DİYENLER GELSİN, DON BEKLESİN'
Ekrem Sarıkeçili (43), Akşam 20.00'de yağmurlama sistemine
başladık. Şimdi de sobaları yakıyoruz. Saat 10.00'a kadar devam
ederiz. Sabaha kadar durmadan sobaları gezeceğiz. Sabaha kadar
uyumayacağız. Sabah biber toplayacağız. 'Sebzeler pahalı'
diyenler gelsin, bir gece bizimle don beklesin diye konuştu.
'BİZİM İŞİMİZ İNSANLARI DOYURMAK'
Üreticileri don nöbetinde yalnız bırakmayan Kumluca Ziraat Odası
Başkanı Hidayet Kökçe de şunları söyledi
Çiftçilerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. 50 bin dekara yakın
örtü altı üretimi yapan tüm çiftçilerimiz şu saat itibariyle hem
üstten suni yağmurlama hem de alttan soba yakarak üretimlerimize
devam ediyoruz. Bizim işimiz insanları doyurmak. Bizim
yaptığımız bu emeğin karşılığını alabilmek, takdir edilmek ve
değerimizin bilinmesini istiyoruz.