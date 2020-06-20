ANTALYA Seralarda hazırlıklar başladı - Son Dakika

Seralarda hazırlıklar başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sezon sonuna yaklaşan sera üreticileri, önümüzdeki dönem için hazırlıklarına başladı.

Geçen yıl eylül ayının ilk haftasında başlayan örtü altı sebze üretim sezonunun tamamlanmasına günler kaldı. Seralarındaki domates, salatalık, biber ve kavun gibi ürünleri söken üreticiler önümüzdeki eylül ayında yeniden başlayacak üretim sezonu için hazırlık yapmaya başladı. Çiftçiler sera içindeki toprağın yenilenmesi ve dinlenmesi için bir dizi çalışmalar yapıyor. Ürünler söküldükten sonra seraların içi traktörlerle sürülüyor veya mini ekskavatörle toprağı aktarılıyor. Çalışmalar, seralarda yeniden açılacak dizi ve teraslarla dizayn edilmesiyle devam edecek. Yeniden açılan dizilerin üzerine hayvan gübresi atılarak ince plastik naylonla kaplamak kaydıyla solarizasyonu yapılacak.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Çiftçilerimiz örtü altı sebze üretim sezonu sona erdiğinde, ürünlerini söktükten sonra seralarını mutlaka sürsün. Çünkü toprağın da nefes alıp dinlenmeye ihtiyacı var. Bunu yaparsak yeni sezonda daha fazla ürün hasat eder daha fazla kazanç sağlarız. Sürülen seralarda ince plastik naylon ile mutlaka solarizasyon yapmalıyız. Solarizasyon mantarsal (fungisit) hastalıkların oluşmasına engel oluyor, virüse dayalı hastalıkların oluşmasını da minimum seviyeye indiriyor" dedi.