Antalya'da 47 metrelik mega yat denize indirildi - Son Dakika
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Antalya'da 47 metrelik mega yat denize indirildi

15.08.2022 15:24
Antalya'da 47 metrelik mega yat denize indirildi

Antalya Serbest Bölge'de üretilen 47 metre boyundaki 3 katlı lüks yat, mavi sulara indirildi.

Antalya Serbest Bölge'de üretilen 47 metre boyundaki 3 katlı lüks yat, mavi sulara indirildi.

CMB Yachts Yönetim Kurulu Başkanı Beril Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, firma olarak dördüncü lüks yatı denize indirdiklerini söyledi.

Kompozit teknolojisiyle ürettikleri yatın 47 metre boyunda, 8,85 metre genişliğinde olduğunu kaydeden Başaran, "2020'de yapımına başladığımız yatı, bugün denize indiriyoruz. 6 haftalık bir test sürüşü öngörüyoruz. Testleri de tamamladıktan sonra eylülde sahibine teslim edeceğiz." dedi.

Tersanede, yapımı devam eden 2 geminin daha olduğunu belirten Başaran, martta da bir gemiyi denize indirmeyi planladıklarını bildirdi.

Lüks yatın proje sorumlusu Sarp Kumral da yatın ticari amaçlı değil, özel kullanılacağını aktardı.

İç donanımlarının da tamamen lüks tasarlandığını dile getiren Kumral, şunları söyledi:

"490 groston hacme sahip tekne, 1450 beygirlik 2 adet 'Cat C32' motoru ve yenilenmiş teknolojik altyapı donanımı ile 15 knot hızla okyanus aşırı seyir yapabiliyor. İçerisinde 2 salon, özel servis alanları yer alan teknenin en göz alıcı mekanlarından birisi şelale ve lüks jakuzisi. Master ve VIP suitleri ile 12 konuğa kadar konforlu bir ev sahipliği yapabilen yatta, son teknolojiye uygun eğlence sistemleri de bulunuyor."

Yat, Serbest Bölge'deki rıhtımdan, denize indirildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 47 metrelik mega yat denize indirildi - Son Dakika

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