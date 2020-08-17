ANTALYA Serik'in gizli şelaleleri görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

ANTALYA Serik'in gizli şelaleleri görenleri hayran bırakıyor
Serik'in gizli şelaleleri görenleri hayran bırakıyorAntalya'nın Serik ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen Gelin ve Gökgüvet şelaleleri güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
Serik'in gizli şelaleleri görenleri hayran bırakıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen Gelin ve Gökgüvet şelaleleri güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
Akbaş Mahallesi'nde Gelin ve Gökgüvet şelaleleri son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntüleriyle ilgi çekmeye başladı. Bölge halkı dışında pek bilinmeyen iki şelaleye vatandaşların ilgisi arttı. Mahalle halkı şelalelerle ilgili olarak, Nanalı Yaylası'ndan akarak gelen bir su. Kışın daha fazla suyu var. Yazın bundan aşağı olmuyor. Zamanla akan su burada havuz oluşturmuş. Derinliği yaklaşık 2 metre. Suyu sıcak ya da soğuk değil normal. Suyun aktığı yer gelinliğe benzediği için adı Gelin Şelalesi. Bölge olarak eskiden Başdeğirmen Şelalesi olarak da bilinmektedir. Kanyon içerisinde 300 metre mesafede aynı şekilde Gökgüvet isminde ayrı bir şelale daha vardır. Burası da Romalıların kullanmış olduğu sudan gelmektedir. Bölgeye canlılık vermektedir. Son yıllarda sosyal medyada buraların tanıtılmasının ardından turlarla yerli ve yabancı turistler bölgeye gelmekte dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:48
Kaynak: DHA
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