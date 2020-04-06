ANTALYA SERİK İşaret diliyle 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

İşaret diliyle 'evde kal' çağrısı

SERİK Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, işaret diliyle hazırladıkları videoyla koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, koronavirüsle mücadelede evde kalmaları tavsiye edilen vatandaşlara hazırladıkları video ile çağrı yaptı. Öğrenciler ve öğretmenleri kendi çektikleri videoda işaret diliyle 'evde kal' çağrısında bulundu. Okuldan yapılan açıklamada, "Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin içinde bulunduğu Vefa Destek Grubu, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türk işaret dilini kullanarak 'Sağlığın için evde kal' diyerek farkındalık oluşturmuştur. Hem işitme engelli hem de diğer tüm vatandaşlarımıza 'Sağlığın için evde kal' çağrısı yapan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" denildi.