ANTALYA SERİK'TE BUĞDAY HASADI BAŞLADI - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Serik'te hasat mevsiminin gelmesiyle biçerdöverler buğday tarlalarında çalışmaya başladı. Tarım işçilerinin de görev aldığı hasatta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Üretim sürecinde sarf edilen emeğin karşılık bulması için hasat kriterlerine azami ölçüde dikkat ediliyor.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bu yıl hasadın geçen yıla göre yaklaşık bir hafta erken başladığını söyledi. Serik'te yaklaşık 118 bin 500 dekar alana buğday ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Çömezoğlu, bu yıl 52 bin 250 ton buğday hasadı beklediklerini, aynı dönemde Serik'te 2 bin 400 dekar arpa ve 1080 dekar yulafın hasatlarının da yapılacağını kaydetti.

Çömezoğlu, Buğday ekili alanda hasat için yeterli olgunluğa yaklaşıldı ve biçerdöverlerle hasada başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak mahalle muhtarlıkları, emniyet, jandarma, Serik Belediye Başkanlığı ile 2021 yılı için biçerdöver hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Valilik tebliği kapsamında kontrol ve denetimlerimiz yürütülecektir. İlgili tebliğ mahallinde ilan ettirilmiştir. İlçemizde yaklaşık 40 biçerdöver hasat için mahallerde bulunmaktadır. 202101 Valilik tebliğine göre dane kayıp oranı yüzde 1,5'u geçmemelidir. Biçerdöverler de 6'şar kiloluk 2 yangın tüpü bulundurulmalıdır. Biçerdöver operatörlerinde G sınıfı sürücü belgesi veya biçerdöver operatör belgesi bulunmalıdır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerekli kontrol ve denetimler titizlikle yapılmaktadır. Buğdaylar hasat olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığı hakkında saha incelemelerimiz devam etmektedir dedi.

Tekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Şimşek, Bölgemizde buğday hasadı başladı. Girdiler biraz pahalı ama buğday bu sene iyi para ediyor. Memnunuz dedi.

Tekke Mahallesi'nde buğday üreticisi Mehmet Durmaz, Nizamettin Özen ve Osman Şahin de buğdayın dönümünden 500-600 kilo verim beklediklerini, geçen yıl buğday taban fiyatı 1 lira 65 kuruşken bu yıl 2 lira 40 kuruş olarak açıklandığını ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Öte yandan hasadı gerçekleştirilen tarlalarda Serik Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hasadın tane kaybı ve verim kontrollerini yaptı.