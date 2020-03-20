ANTALYA Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı - Son Dakika

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ANTALYA Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı
6 saat önce
Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldıAntalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Serik'te ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Serik'te ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık ekipleri tarafından Büyükşehir'e ait ilçedeki alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. 14 kişilik ekip koronavirüse karşı Atatürk Caddesi, çevre yolunda ilaçlama çalışmaları yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı ile Osmanlı kurucularının büstleri de dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:27 Kaynak: DHA
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