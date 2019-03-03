Antalya Serik'te Deve Güreşleri Yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.

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