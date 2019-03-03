Son Dakika Haberleri: Antalya Serik'te Deve Güreşleri Yapıldı

Antalya Serik'te Deve Güreşleri Yapıldı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve Töngüşlü Mahalle Muhtarlığı'nca düzenlenen 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri'nde çevre il ve ilçelerden getirilen 38 deve güreştirildi. Güreşleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Konyaaltı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla davetliler izledi.

Töngüşlü Muhtarı Hüseyin Büyükak, ata kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Yaptıkları deve güreşlerinden elde edilecek geliri gençlere halı saha yapmak için harcayacaklarını belirten Büyükak, Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Amacımız sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek ve gençlerimizi spora teşvik etmek. Burada bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim dedi.

Güreşler sırasında zaman zaman izleyiciler arasına dalan develer zor anlar yaşattı. Müsabakalarında dereceye giren deve sahiplerine kupaları protokol tarafından verildi.

Ağalık ihalesini ise geçen yılın güreş ağası olan iş insanı Recep Şimşek açık artırmada 170 bin liraya yeniden aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, serik, Güncel
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