Son Dakika Haberleri: Antalya serik'te diş apsesinden ölen durmuş ay'ın mezarı otopsi için açılıyor
Son Dakika Güncel Antalya serik'te diş apsesinden ölen durmuş ay'ın mezarı otopsi için açılıyor - Son Dakika

Antalya serik'te diş apsesinden ölen durmuş ay'ın mezarı otopsi için açılıyor

6 saat önce

ANTALYA Serik'te diş apsesinden ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açılıyor (1)

ANTALYA Serik'te diş apsesinden ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açılıyor (1)

Antalya serik'te diş apsesinden ölen durmuş ay'ın mezarı otopsi için açılıyor

serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:47 Kaynak: DHA
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